Long Warriors победили Libertadores Phygital и выиграли турнир Invitational Matches по фиджитал-баскетболу

Завершился турнир Invitational Matches по фиджитал-баскетболу на Играх Будущего.

В финале турнира вьетнамская команда Thang Long Warriors победила Libertadores Phygital Team из Венесуэлы со счётом 35:31.

Результаты полуфинальных матчей:

Thang Long Warriors (Вьетнам) vs Adec (Куба) — 27:26;

Libertadores Phygital Team (Венесуэла) vs New House (Россия) — 26:25.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях участвуют более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — фиджитал (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.