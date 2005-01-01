Чемпион Игр Будущего по Dota 2 отметил гостеприимность болельщиков

Игрок китайской команды Xtreme Gaming по Dota 2 на Играх Будущего Го Хунчэн признался, что он провёл потрясающее время в Казани.

«В течение игры мы чувствовали, что русские гостеприимные, хлопали во время наших удачных действий, мы очень рады», — цитирует спортсмена ТАСС.

Го Хунчэн признался, что планирует потратить денежный приз на украшения для персонажей в Dota 2.

«В течение турнира мы не успели посмотреть город, но будет время завтра посмотреть, погулять по городу. Мы не сомневались, что победим, мы выложились на максимум», — заключил спортсмен.

Xtreme Gaming одолели в финале турнира своих соотечественников из LGD Gaming со счётом 2:0. Победители получат $350 тыс. призовых.

Ранее сообщалось, что Young победила HLS и стала чемпионом Warface + лазертаг на Играх Будущего.





