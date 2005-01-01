Young победила HLS и стала чемпионом Warface + лазертаг на Играх Будущего

Завершились соревнования VK PLAY Warface + лазертаг на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.

В турнире принимали участие только российские команды. В финале Young нансла поражение HLS, а в матче за третье место Winstrike одолела Antayd.

Результаты дня: Young (Россия) — HLS (Россия) — 2:0, Winstrike (Россия) — Antayd (Россия) — 2:0.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.