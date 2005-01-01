Армянский фиджитал-футболист отметил доброту людей в Казани

Член армянской команды FC Van по фиджитал-футболу на Играх Будущего Давид Арзуманян признался, что его приятно удивило позитивное отношение жителей Казани к участникам соревнований.

«Турнир очень хорошо организовали, но настроения нет из-за поражения. Мы уже посмотрели город, Казань — очень красивый город, люди добрые, как в Армении. Всё было хорошо, просто сегодня не повезло», — цитирует Арзуманяна ТАСС.

По словам спортсмена, ему уже «рассказали про чак-чак».

«Но мы пока не пробовали. Я думаю, что попробуем», — добавил Арзуманян.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мире.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рафаэль Физиев высказался об Играх Будущего.





