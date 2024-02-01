Боец Физиев — об Играх Будущего: люблю поиграть в приставку, все эти игры

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рафаэль Физиев высказался о проведении фиджитал-турнира «Игры Будущего» и рассказал о своём отношении к компьютерным играм.

«Подобные мероприятия не могут не вызывать интерес. Фактически впервые удалось объединить два принципиально разных мира. Но я и сам близок к киберспорту. Люблю поиграть в приставку, всю эту суету», — заявил Физиев RT.

Он также отметил, что мало времени провёл в спортивном симуляторе UFC.

«Достаточно того, что сам бьюсь там. Поверьте, смешанных единоборств хватает с головой. Даже за себя ни разу в жизни не дрался. Играю обычно в различные стрелялки типа Counter-Strike. Или же бродилки. В Dota 2 тоже могу зарубиться. То есть круг интересов обширный», — добавил Физиев.

Полностью интервью Физиева читайте на сайте RT.

Ранее баскетболист УНИКСа Иван Лазарев, принимающий участие в Играх Будущего, рассказал о собственной программе тимбилдинга.