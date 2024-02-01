Баскетболист УНИКСа Лазарев рассказал о собственной программе тимбилдинга

Баскетболист УНИКСа Иван Лазарев, принимающий участие в Играх Будущего, рассказал о собственной программе тимбилдинга.

«Вёл свои курсы тимбилдинга. Работал с молодыми спортсменами, но не слишком афишировал, поскольку всё находилось в зачаточной стадии. Именно с этими курсами я и пришёл в киберспорт. Думал, разовая акция: мы попробуем, встретимся, проведём совместные активности и всё. Но затем ко мне вышли с предложением стать спортивным директором. Наметили задачи, зоны ответственности и начали работать», — сказал Лазарев RT.

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Ранее Лазарев вспомнил победу в Евролиге с ЦСКА.