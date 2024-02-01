Лазарев — о победе в Евролиге с ЦСКА: испытал яркие эмоции, некоторые моменты даже не помню

Баскетболист УНИКСа Иван Лазарев, принимающий участие в Играх Будущего, вспомнил победу в Евролиге с ЦСКА.

«Победа в Евролиге — главный трофей в жизни? Раз в НБА не выступал, то да. Это же самый престижный клубный турнир на континенте.

Были ли плохие мысли, когда ЦСКА к большому перерыву вёл с разницей в 20 очков, но умудрился растерять преимущество во второй половине матча с «Фенербахче»? Нет, психологическое преимущество всё равно оставалось на нашей стороне. А последний бросок тогда остался за Витей Хряпой. Он просто гений баскетбола, я его обожаю. Один из лучших людей в спорте. Причём испытал настолько яркие эмоции, что некоторые моменты даже не помню. Из-за адреналина всё стёрлось», — сказал Лазарев RT.

Полностью интервью Лазарева читайте на сайте RT.

Ранее баскетболист Лазарев объяснил, почему решил возобновить карьеру после полуторалетней паузы.