Баскетболист Лазарев объяснил, почему решил возобновить карьеру после полуторалетней паузы

Баскетболист УНИКСа Иван Лазарев, принимающий участие в Играх Будущего, объяснил, почему решил возобновить карьеру после полуторалетней паузы.

«У меня был экзистенциальный кризис. Как кризис среднего возраста. Хотел самоопределения. Пытался понять, что умею, помимо спорта. Чем буду заниматься через пять лет, когда не смогу продолжать выходить на паркет. Я тогда не знал, способен ли ещё на что-то.

Когда нашёл в себе много других талантов, то успокоился и решил доиграть то время, которое у меня осталось в баскетболе. А потом уже заниматься другими интересными вещами. Всё это я успею. А баскетбол мне уже никто не вернёт», — сказал Лазарев RT.

Полностью интервью Лазарева читайте на сайте RT.

Ранее Лазарев заявил, что геймеры живут в своём мире и профессиональный атлет для них не авторитет.