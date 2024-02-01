Баскетболист УНИКСа Лазарев заявил, что профессиональный атлет для геймеров не является авторитетом

Баскетболист УНИКСа Иван Лазарев, принимающий участие в Играх Будущего, заявил, что геймеры живут в своём мире и профессиональный атлет для них не авторитет.

«Многие не понимают их мотивацию. Хотя всё достаточно просто. Это обычные человеческие истории. Окружающие считают киберспортсменов несоциализированными, но они как раз и стремятся к этому через игру, потому что в жизни не у всех получается нормально общаться. Например, есть проблемы с родителями.

Меня назначили на пост спортивного директора Virtus.pro, и требовалось привнести опыт из традиционных видов в киберспорт. Ребята не сразу близко меня приняли, поскольку я был им незнаком. Если ты не из мира Dota, а просто хороший титулованный атлет, то для них не авторитет. Но постепенно мы нашли общий язык. Поймите, там свои авторитеты. Я для них таким человеком не был, поскольку, фигурально выражаясь, будто прилетел с другой планеты», — сказал Лазарев RT.

Полностью интервью Лазарева читайте на сайте RT.

Ранее баскетболист команды из США отметил отличную организацию Игр Будущего.