Матыцин — об Играх Будущего: мы стали свидетелями начала нового движения

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о международном мультиспортивном фиджитал-турнире «Игры Будущего».

«Рады, что в этот исторический момент мы вместе с нашими иностранными партнёрами становимся свидетелями начала нового движения и ждём от наших коллег поддержку в распространении фиджитал-движения по всему миру», — приводит слова Матыцина «Большой Спорт».

Торжественная церемония открытия Игр Будущего прошла в Казани 21 февраля. Президент России Владимир Путин дал старт международному мультиспортивному турниру — это первое в истории спортивное шоу в концепции фиджитал. До 3 марта 2 тыс. спортсменов из 107 стран будут соревноваться в 21 дисциплине за звание быть лучшими.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.