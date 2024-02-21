Чернышенко: наблюдаем очередь желающих освещать Игры Будущего, идея президента поддержана в мире

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что турнир «Игры Будущего» нашёл поддержку во многих странах мира.

«Турнир объединяет цифровой мир и мир реального спорта, он нашёл поддержку во многих странах мира. Чуть меньше трети всех государств мира стали участниками фиджитал-движения, в России практически во всех регионах созданы федерации фиджитал-спорта.

Мы также наблюдаем огромную очередь из телекомпаний, стримеров и блогеров, желающих освещать спортивную программу. Это говорит о том, что идея нашего президента поддержана в мире, мы угадали с этим уникальным форматом и рады безвозмездно подарить его всему миру», — приводит слова Чернышенко «Большой спорт».

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее Чернышенко провёл краткий экскурс по Dota 2 для главы государства Владимира Путина.