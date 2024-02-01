Посвящённая Играм Будущего марка выпущена в почтовое обращение
В почтовое обращение выпущена марка, посвящённая Играм Будущего.
Как сообщает ТАСС, на этой марке изображён логотип турнира. Её можно приобрести с тематической открыткой на Главпочтамте.
Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.
Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.