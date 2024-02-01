Путин: Игры Будущего свободны от политической конъюнктуры и дискриминации

Игры Будущего свободны от политической конъюнктуры и любых видов дискриминации, а также двойных стандартов, заявил президент России Владимир Путин на открытии турнира в Казани.

«Игры Будущего — это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов», — сказал глава государства.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.