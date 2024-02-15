Девять человек пострадали в результате стрельбы на параде в честь победы «Чифс» в Супербоуле

На параде в честь победы «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле произошла стрельба.

Как сообщает ESPN, пострадали девять человек. Один из них скончался от полученных ран.

Отмечается, что двое подозреваемых были задержаны.

«Канзас-Сити Чифс» одержал победу над «Сан-Франциско Форти Найнерс» в финальном матче сезона Национальной футбольной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счётом 25:22.

«Канзас-Сити» стал чемпионом второй год подряд.

Ранее сообщалось, что семикратный победитель Супербоула Том Брэди стал совладельцем «Бирмингема».