Семикратный победитель Супербоула Брэди стал совладельцем «Бирмингема»

Семикратный победитель североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ) Том Брэди стал совладельцем английского футбольного клуба «Бирмингем Сити».

Как сообщается на сайте «Бирмингем Сити», 46-летний американец станет председателем нового консультативного совета и будет работать непосредственно с правлением и членами руководства английского клуба.

Брэди будет давать консультации по системам и программам здоровья, питания, восстановления, а также заниматься маркетингом и коммерческим партнёрством.

«Бирмингем» является двукратным обладателем Кубка английской лиги. На данный момент команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

Ранее Брэди объявил о завершении спортивной карьеры.