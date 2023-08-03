Семикратный победитель Супербоула Брэди стал совладельцем «Бирмингема»
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Как сообщается на сайте «Бирмингем Сити», 46-летний американец станет председателем нового консультативного совета и будет работать непосредственно с правлением и членами руководства английского клуба.
Брэди будет давать консультации по системам и программам здоровья, питания, восстановления, а также заниматься маркетингом и коммерческим партнёрством.
«Бирмингем» является двукратным обладателем Кубка английской лиги. На данный момент команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Англии.
Ранее Брэди объявил о завершении спортивной карьеры.