Женская сборная Ирландии по баскетболу отказалась пожать руки команде Израиля

Женская сборная Ирландии по баскетболу приняла решение отказаться от рукопожатия с командой Израиля перед отборочным матчем ЧЕ-2025 года в Риге (Латвия).

Как сообщает BBC, спортсменки сборной Ирландии выстроились у скамейки и не стали выходить в центр площадки во время исполнения гимнов перед матчем.

Встреча завершилась со счётом 87:57 в пользу Израиля.

Напомним, что матч был перенесён из Израиля на нейтральную площадку из-за событий в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что памятник пятикратному чемпиону НБА Брайанту установили в Лос-Анджелесе.