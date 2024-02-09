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Женская сборная Ирландии по баскетболу отказалась пожать руки команде Израиля

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Женская сборная Ирландии по баскетболу приняла решение отказаться от рукопожатия с командой Израиля перед отборочным матчем ЧЕ-2025 года в Риге (Латвия).
Женская сборная Ирландии по баскетболу отказалась пожать руки команде Израиля
  • Gettyimages.ru
  • © Oksana Dzadan

Как сообщает BBC, спортсменки сборной Ирландии выстроились у скамейки и не стали выходить в центр площадки во время исполнения гимнов перед матчем.

Встреча завершилась со счётом 87:57 в пользу Израиля.

Напомним, что матч был перенесён из Израиля на нейтральную площадку из-за событий в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что памятник пятикратному чемпиону НБА Брайанту установили в Лос-Анджелесе.

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