Женская сборная Ирландии по баскетболу отказалась пожать руки команде Израиля
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- © Oksana Dzadan
Как сообщает BBC, спортсменки сборной Ирландии выстроились у скамейки и не стали выходить в центр площадки во время исполнения гимнов перед матчем.
Встреча завершилась со счётом 87:57 в пользу Израиля.
Напомним, что матч был перенесён из Израиля на нейтральную площадку из-за событий в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что памятник пятикратному чемпиону НБА Брайанту установили в Лос-Анджелесе.