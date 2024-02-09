Памятник пятикратному чемпиону НБА Брайанту установили в Лос-Анджелесе

Памятник пятикратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанту установлен возле арены «Лос-Анджелес Лейкерс».

Как сообщается на официальном сайте команды, в церемонии приняли участие шестикратный чемпион НБА Карим Абдул-Джаббар, пятикратный чемпион лиги, олимпийский чемпион в составе сборной США Мэджик Джонсон, чемпион НБА и двукратный чемпион мира в составе сборной Испании Пау Газоль.

На памятнике Брайант изображён в форме «Лейкерс» с номером восемь. Спортсмен завершил карьеру в 2016 году. Он выступал за «Лейкерс» на протяжении 20 сезонов.

Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста, в авиакатастрофе погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.

Ранее 71 очко Ирвинга и Дончича принесло «Далласу» победу над «Бруклином» в матче НБА.