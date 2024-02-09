RT в Telegram
Подпишись

Памятник пятикратному чемпиону НБА Брайанту установили в Лос-Анджелесе

Короткая ссылка
Памятник пятикратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанту установлен возле арены «Лос-Анджелес Лейкерс».
Памятник пятикратному чемпиону НБА Брайанту установили в Лос-Анджелесе
  • AP
  • © Eric Thayer

Как сообщается на официальном сайте команды, в церемонии приняли участие шестикратный чемпион НБА Карим Абдул-Джаббар, пятикратный чемпион лиги, олимпийский чемпион в составе сборной США Мэджик Джонсон, чемпион НБА и двукратный чемпион мира в составе сборной Испании Пау Газоль.

На памятнике Брайант изображён в форме «Лейкерс» с номером восемь. Спортсмен завершил карьеру в 2016 году. Он выступал за «Лейкерс» на протяжении 20 сезонов.

Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста, в авиакатастрофе погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.

Ранее 71 очко Ирвинга и Дончича принесло «Далласу» победу над «Бруклином» в матче НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить