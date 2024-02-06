Джеймс — о Месси: беспрецедентная преданность делу, трудовая этика и талант

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считает нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

«Месси — лучший игрок в истории футбола. Чтобы добиться того, чего добился Месси, нужны беспрецедентная преданность делу, трудовая этика и талант, и я испытываю к нему только уважение и восхищение», — приводит слова Джеймса Barça Times.

Месси признан лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА. Форвард получил данную награду третий раз в своей карьере, ранее он был удостоен этой награды в 2019 и 2022 годах.

Аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года.

Ранее сообщалось, что болельщики в Гонконге требуют вернуть деньги за билеты из-за того, что Месси не играл в матче.