RT в Telegram
Подпишись

Джеймс — о Месси: беспрецедентная преданность делу, трудовая этика и талант

Короткая ссылка
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считает нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.
Джеймс — о Месси: беспрецедентная преданность делу, трудовая этика и талант
  • Gettyimages.ru

«Месси — лучший игрок в истории футбола. Чтобы добиться того, чего добился Месси, нужны беспрецедентная преданность делу, трудовая этика и талант, и я испытываю к нему только уважение и восхищение», — приводит слова Джеймса Barça Times.

Месси признан лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА. Форвард получил данную награду третий раз в своей карьере, ранее он был удостоен этой награды в 2019 и 2022 годах.

Аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. 

Ранее сообщалось, что болельщики в Гонконге требуют вернуть деньги за билеты из-за того, что Месси не играл в матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить