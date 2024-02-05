CNN: фанаты требуют вернуть деньги за билеты из-за отсутствия Месси в матче в Гонконге
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По информации CNN, фанаты остались недовольны тем, что игрок не вышел на поле, и после матча требовали возврата средств за билет.
«Интер Майами» нанёс разгромное поражение команде звёзд чемпионата Гонконга со счётом 4:1. Месси провёл всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия.
Власти Гонконга потребовали объяснить отсутствие футболиста на поле в товарищеском матче.
Ранее сообщалось, что Карим Бензема встал на защиту Месси после критики аргентинца в Гонконге.