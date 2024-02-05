CNN: фанаты требуют вернуть деньги за билеты из-за отсутствия Месси в матче в Гонконге

Болельщики, посетившие товарищеский матч «Интер Майами» в Гонконге, потребовали вернуть деньги за билеты из‑за неучастия в игре нападающего Лионеля Месси.

По информации CNN, фанаты остались недовольны тем, что игрок не вышел на поле, и после матча требовали возврата средств за билет.

«Интер Майами» нанёс разгромное поражение команде звёзд чемпионата Гонконга со счётом 4:1. Месси провёл всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия.

Власти Гонконга потребовали объяснить отсутствие футболиста на поле в товарищеском матче.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема встал на защиту Месси после критики аргентинца в Гонконге.