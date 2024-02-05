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Бензема встал на защиту Месси после критики аргентинца в Гонконге

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Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема отреагировал на критику в адрес форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Бензема встал на защиту Месси после критики аргентинца в Гонконге
  • AP

«Любой, кто критикует Месси, ничего не смыслит в футболе», — цитирует Бензема BeksFCB в соцсетях. 

Аргентинец был раскритикован за своё поведение в товарищеском матче «Интер Майами» с командой звёзд чемпионата Гонконга. Футболист, несмотря на договорённость, не вышел на поле, за что был освистан гонконгскими болельщиками. Он также отказался делать фотографии с футболистами из гонконгской команды.

Ранее сообщалось, что по контракту Месси должен был играть в матче в Гонконге 45 минут.

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