South China Morning Post: по контракту Месси должен был играть в матче в Гонконге 45 минут

Стали известны подробности контракта по проведению товарищеского матча между клубом Главной лиги футбола (МЛС) «Интер Майами» и командой звёзд чемпионата Гонконга.

По условиям контракта нападающий североамериканского клуба Лионель Месси должен был играть на поле по меньшей мере 45 минут, если аргентинец не будет болен или травмирован, сообщает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.

«Интер Майами» нанёс разгромное поражение команде звёзд чемпионата Гонконга со счетом 4:1.

На стадионе присутствовали 38 тыс. человек, которые остались недовольны тем, что на поле не вышел Месси. Футболист провёл всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия.

Власти Гонконга потребовали объяснить отсутствие Месси на поле в товарищеском матче.

Ранее сообщалось, что Месси не вышел на поле в матче в Гонконге из-за риска травмы.