Тренер «Интер Майами»: Месси не вышел на поле в матче в Гонконге из-за риска травмы

Главный тренер клуба Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» Херардо Мартино сообщил, что нападающие Лионель Месси и Луис Суарес не приняли участия в товарищеском матче в Гонконге по рекомендации врачей.

«Это было решение медицинского штаба. Мы проверили их физическое состояние. Если бы мы вывели их на поле, то рисковали бы их физическим здоровьем», — цитирует Мартино ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.

При этом тренер признался, что понимает большое разочарование болельщиков из Гонконга из-за отсутствия Суареса и Месси.

«Фанаты очень расстроены, и просим у них прощения. Мы хотели бы, чтобы было возможно вывести их на поле поиграть на какое-то время, однако риск был слишком высоким», — заключил Мартино.

Уточняется, что решение оставить аргентинца и уругвайца в запасе было принято утром 3 февраля, поэтому заранее уведомить поклонником Месси было невозможно.

«Интер Майами» нанёс разгромное поражение команде звёзд чемпионата Гонконга со счётом 4:1.

На стадионе присутствовали 38 тыс. человек, которые остались недовольны тем, что на поле не вышел Месси. Футболист провёл всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия.

Ранее сообщалось, что власти Гонконга потребовали объяснить отсутствие Месси на поле в товарищеском матче.











