RT в Telegram
Подпишись

Тренер «Интер Майами»: Месси не вышел на поле в матче в Гонконге из-за риска травмы

Короткая ссылка
Главный тренер клуба Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» Херардо Мартино сообщил, что нападающие Лионель Месси и Луис Суарес не приняли участия в товарищеском матче в Гонконге по рекомендации врачей.
Тренер «Интер Майами»: Месси не вышел на поле в матче в Гонконге из-за риска травмы
  • Gettyimages.ru

«Это было решение медицинского штаба. Мы проверили их физическое состояние. Если бы мы вывели их на поле, то рисковали бы их физическим здоровьем», — цитирует Мартино ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.

При этом тренер признался, что понимает большое разочарование болельщиков из Гонконга из-за отсутствия Суареса и Месси.

«Фанаты очень расстроены, и просим у них прощения. Мы хотели бы, чтобы было возможно вывести их на поле поиграть на какое-то время, однако риск был слишком высоким», — заключил Мартино.

Уточняется, что решение оставить аргентинца и уругвайца в запасе было принято утром 3 февраля, поэтому заранее уведомить поклонником Месси было невозможно.

«Интер Майами» нанёс разгромное поражение команде звёзд чемпионата Гонконга со счётом 4:1. 

На стадионе присутствовали 38 тыс. человек, которые остались недовольны тем, что на поле не вышел Месси. Футболист провёл всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия.

Ранее сообщалось, что власти Гонконга потребовали объяснить отсутствие Месси на поле в товарищеском матче.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить