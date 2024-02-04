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Власти Гонконга потребовали объяснить отсутствие Месси на поле в товарищеском матче

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Власти Гонконга потребовали от организаторов товарищеского матча «Интер Майами» с командой звёзд чемпионата Гонконга объяснить отсутствие на поле Лионеля Месси.
Власти Гонконга потребовали объяснить отсутствие Месси на поле в товарищеском матче
  • Gettyimages.ru

«Что касается того, что Месси не играл сегодня в матче, то правительство разочаровано. Организатор должен дать объяснения всем болельщикам», — приводит заявление властей РИА Новости.

Встреча в Гонконге на Национальном стадионе завершилась со счётом 4:1 в пользу клуба из МЛС.

На стадионе присутствовали 38 тыс. человек, которые остались недовольны тем, что на поле не вышел Месси. Футболист провёл всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия.

Ранее сообщалось, что 40 тыс. фанатов в Гонконге пришли посмотреть на тренировку «Интер Майами» с Месси.

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