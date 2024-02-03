40 тыс. фанатов в Гонконге пришли посмотреть на тренировку «Интер Майами» с Месси

Все 40 тыс. билетов были проданы на тренировку американского «Интер Майами» с участием нападающего Лионеля Месси.

4 февраля команда из США должна провести матч с местным клубом «Гонконг ХI».

Напомним, что Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Аргентинец помог клубу завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды МЛС и чемпионата Мексики.

Ранее сообщалось, что телохранитель Месси толкнул сотрудника службы безопасности в аэропорту Гонконга.