Телохранитель Месси толкнул сотрудника службы безопасности в аэропорту Гонконга
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Сотрудник безопасности гонконгского аэропорта попытался приблизиться к 36-летнему аргентинцу, чтобы защитить его от нападок болельщиков.
Однако личный телохранитель Месси не позволил сделать этого, резко оттолкнув его в сторону.
В воскресенье, 4 февраля, «Интер Майами» сыграет с командой, составленной из лучших игроков чемпионата Гонконга.
Ранее сообщалось, что первый контракт Месси с «Барселоной», написанный на салфетке, выставят на аукцион за €585 тыс.