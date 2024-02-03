Телохранитель Месси толкнул сотрудника службы безопасности в аэропорту Гонконга

Личный охранник нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси стал участником скандального инцидента в Гонконге.

Сотрудник безопасности гонконгского аэропорта попытался приблизиться к 36-летнему аргентинцу, чтобы защитить его от нападок болельщиков.

Однако личный телохранитель Месси не позволил сделать этого, резко оттолкнув его в сторону.

В воскресенье, 4 февраля, «Интер Майами» сыграет с командой, составленной из лучших игроков чемпионата Гонконга.

Ранее сообщалось, что первый контракт Месси с «Барселоной», написанный на салфетке, выставят на аукцион за €585 тыс.