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Телохранитель Месси толкнул сотрудника службы безопасности в аэропорту Гонконга

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Личный охранник нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси стал участником скандального инцидента в Гонконге.
Телохранитель Месси толкнул сотрудника службы безопасности в аэропорту Гонконга
  • Gettyimages.ru

Сотрудник безопасности гонконгского аэропорта попытался приблизиться к 36-летнему аргентинцу, чтобы защитить его от нападок болельщиков.

Однако личный телохранитель Месси не позволил сделать этого, резко оттолкнув его в сторону.

В воскресенье, 4 февраля, «Интер Майами» сыграет с командой, составленной из лучших игроков чемпионата Гонконга.

Ранее сообщалось, что первый контракт Месси с «Барселоной», написанный на салфетке, выставят на аукцион за €585 тыс.

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