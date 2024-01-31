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Первый контракт Месси с «Барсой» на салфетке выставят на аукцион за €585 тысяч

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Подписанный на салфетке первый контракт Лионеля Месси с «Барселоной» будет выставлен на аукцион в начале весны.

Запрашиваемая цена составляет от €350 тыс. до €585 тыс., сообщает Mundo Deportivo.

Первый контракт с «Барселоной» аргентинский нападающий подписал в декабре 2000 года. В тот момент футболисту было 13 лет.

Месси с каталонским клубом десять раз выиграл чемпионат Испании, стал восьмикратным обладателем Суперкубка страны и семикратным — Кубка Испании. Также 36-летний футболист четыре раза выиграл Лигу чемпионов УЕФА, три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Аукцион должен пройти с 18 по 27 марта.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду пропустит матч «Аль-Насра» с «Интер Майами» Месси.





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