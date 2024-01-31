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Роналду пропустит матч «Аль-Насра» с «Интер Майами» Месси

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Главный тренер саудовского «Аль-Насра» Луиш Каштру сообщил, что нападающий Криштиану Роналду не сможет помочь своей команде в товарищеском матче с североамериканским клубом «Интер Майами» по медицинским показаниям.
Роналду пропустит матч «Аль-Насра» с «Интер Майами» Месси
  • Gettyimages.ru

«Роналду заканчивает своё восстановление от травмы. Скоро португалец должен будет вернуться к тренировкам в общей группе. Он не примет участия в матче», — цитирует Каштру Goal.com.

Выставочный матч пройдёт 1 февраля в Эр-Рияде. В игре ожидается участие форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

Роналду в нынешнем сезоне в 25 матчах забил 24 мяча и сделал 11 голевых пасов.

Ранее сообщалось, что нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может продолжить карьеру в «Аль-Насре».





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