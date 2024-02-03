Bild: Ройс уйдёт из «Боруссии» по окончании сезона

Полузащитник Марк Ройс и «Боруссия» Дортмунд не будут продлевать трудовое соглашение.

Как сообщает Bild, дортмундский клуб не планирует продлевать контракт с 34-летним немцем.

По информации источника, футболист может перейти в мёнхенгладбахскую «Боруссию» на правах свободного агента, но после завершения карьеры «Боруссия» Дортмунд хочет предложить Ройсу должность в клубе.

Соглашение игрока истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне Ройс провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее «Боруссия» арендовала Санчо у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.