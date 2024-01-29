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61saat: «Трабзонспор» попросил снизить требуемую зарплату Антона Миранчука

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«Трабзонспор» хочет снизить заработную плату полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.
61saat: «Трабзонспор» попросил снизить требуемую зарплату Антона Миранчука
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Как сообщает 61saat, руководство турецкого клуба связалось с агентом Миранчука и поставило под сомнение требуемые финансовые условия.

По сообщениям СМИ, Миранчук может продолжить карьеру в «Трабзонспоре». Клуб турецкой Суперлиги планирует в ближайшее время сделать предложение 28-летнему игроку.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что гол Алексея Миранчука помог «Аталанте» победить «Удинезе» в чемпионате Италии.

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