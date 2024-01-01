На ВДНХ состоялась финальная жеребьёвка Игр Будущего

В понедельник. 29 января, на ВДНХ состоялась финальная жеребьёвка международного турнира по фиджитал‑спорту «Игры Будущего».

Как сообщает «Матч ТВ», соперники был распределены в 10 дисциплинах: «Футбол для дружбы. Фиджитал 2024», «Фиджитал‑футбол», «Фиджитал‑баскетбол», «CS2+лазертаг», «Standoff 2+лазертаг», «Warface+лазертаг», «Мир танков», «Фиджитал MOBA. Турнир по дисциплине MLBB», «Фиджитал MOBA. Турнир по дисциплине Dota2», «Фиджитал‑хоккей».

В жеребьёвке приняли участие руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров, амбассадор дисциплины «Футбол для дружбы», бывший футболист лондонского «Челси» Алексей Смертин и хоккеист московского «Спартака» Илья Ковальчук.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на 10 спортивных объектах в Казани и Сочи. 21 февраля пройдет церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее казанский «Ак Барс» объявил о переносе четырёх матчей Континентальной хоккейной лиги из-за проведения Игр Будущего.