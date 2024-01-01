Гасанов: профи могут стримить хоть каждый день

Российский игрок Counter-Strike Абдул Гасанов рассказал, почему начал вести стримы.

«Профи могут стримить хоть каждый день. Например, у меня любовь к этому зародилась во время пандемии коронавируса. Тогда я пробился в элитную группу и у меня было огромное количество свободного времени для проведения трансляций. Ведь я сидел дома и мне не нужно было летать на турниры.

Сейчас для меня это скорее развлечение, способ изучения самого себя, получение навыков взаимодействия с аудиторией. Где этому учиться, если не на стриме, когда твои подписчики приходят к тебе поболтать, посмотреть, как ты играешь», — заявил Гасанов RT.

Полностью интервью с Гасановым читайте на сайте RT.

Ранее Гасанов рассказал, что происходит в тимспиках (голосовых чатах) на крупных турнирах.