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Жирков: многие российские футболисты и не нужны в Европе

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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков считает, что российские футболисты в Европе не нужны.

«У Кузяева была мечта попробовать свои силы в Европе, вот он и поехал в «Гавр». А так, чтобы все футболисты взяли и уехали… Многие там в принципе и не нужны. Каждый сам выбирает, где ему комфортно играть. Но всё зависит от предложения: без него все игроки не уедут», — приводит слова Жиркова ТАСС.

На данный момент из россиян в европейских клубах играют такие игроки, как Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Далер Кузяев («Гавр»), Александр Кокорин («Арис»).

Ранее сообщалось, что Дмитрий Булыкин считает, что российские футболисты не переходят в европейские клубы из-за хороших зарплат в РПЛ.

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