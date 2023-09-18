Футболистка Эрмосо не вошла в заявку сборной Испании на матчи Лиги наций
Об отсутствии Эрмосо сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Всего в список из 23 игроков вошли 15 спортсменок. Испанская национальная команда сыграет с командами Швеции (22 сентября) и Швейцарии (26 сентября) в рамках Лиги наций.
25 августа футболистки опубликовали ультиматум, угрожая бойкотировать сборную и требуя масштабных перемен в системе футбола страны. Игроки отметили, что внесённых кадровых решений — отставки Луиса Рубиалеса с поста главы RFEF — недостаточно.
Ранее сообщалось, что руководство RFEF планирует подать в суд на футболисток женской национальной команды.