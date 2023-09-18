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Футболистка Эрмосо не вошла в заявку сборной Испании на матчи Лиги наций

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Футболистка Дженнифер Эрмосо не вошла в заявку сборной Испании на предстоящие матчи Лиги наций.

Об отсутствии Эрмосо сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Всего в список из 23 игроков вошли 15 спортсменок. Испанская национальная команда сыграет с командами Швеции (22 сентября) и Швейцарии (26 сентября) в рамках Лиги наций. 

25 августа футболистки опубликовали ультиматум, угрожая бойкотировать сборную и требуя масштабных перемен в системе футбола страны. Игроки отметили, что внесённых кадровых решений — отставки Луиса Рубиалеса с поста главы RFEF — недостаточно. 

Ранее сообщалось, что руководство RFEF планирует подать в суд на футболисток женской национальной команды.

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