Футболистка Эрмосо не вошла в заявку сборной Испании на матчи Лиги наций

Футболистка Дженнифер Эрмосо не вошла в заявку сборной Испании на предстоящие матчи Лиги наций.

Об отсутствии Эрмосо сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Всего в список из 23 игроков вошли 15 спортсменок. Испанская национальная команда сыграет с командами Швеции (22 сентября) и Швейцарии (26 сентября) в рамках Лиги наций.

25 августа футболистки опубликовали ультиматум, угрожая бойкотировать сборную и требуя масштабных перемен в системе футбола страны. Игроки отметили, что внесённых кадровых решений — отставки Луиса Рубиалеса с поста главы RFEF — недостаточно.

Ранее сообщалось, что руководство RFEF планирует подать в суд на футболисток женской национальной команды.