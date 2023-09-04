Овечкин похвалил Бузову за трудоголизм

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о дружбе с певицей Ольгой Бузовой.

«Она вообще молодец. Сама всего добилась. Трудоголик, который любит именно работать. У нас прекрасные с ней отношения. Моя жена хорошо с ней общается», — сказал Овечкин на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

Россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее Александр Овечкин рассказал о возвращении в США.