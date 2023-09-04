Овечкин похвалил Бузову за трудоголизм
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«Она вообще молодец. Сама всего добилась. Трудоголик, который любит именно работать. У нас прекрасные с ней отношения. Моя жена хорошо с ней общается», — сказал Овечкин на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.
Россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
Ранее Александр Овечкин рассказал о возвращении в США.