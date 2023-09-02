Овечкин: сегодня возвращаюсь в США, по состоянию здоровья вроде всё нормально

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что в ближайшее время вернётся в США.

«Сегодня возвращаюсь в США. По состоянию здоровья пока вроде всё нормально. Будем работать дальше в «Вашингтоне». Конечно, хочется выйти с командой в плей-офф, ощутить накал борьбы и эти эмоции», — приводит слова Овечкина РИА Новости.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

Россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее Овечкин поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.