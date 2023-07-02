Актёр Смолкин — о переходе сына в Грузию: это было естественное желание мальчика выступать

Актёр Борис Смолкин высказался о переходе Глеба Смолкина, выступающего в танцевальном дуэте с Дианой Дэвис, перейти в сборную Грузии.

«Это было естественное желание 23-летнего мальчика выступать, а не просто тренироваться себе в стол. Поэтому они тренируются и живут в США. Да, месяц назад оба сменили спортивное гражданство. Повторюсь, спортивное», — приводит слова Смолкина «kp.ru».

В Федерации фигурного катания Грузии 5 июня сообщили, что Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24.

Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Ранее тренер по фигурному катанию Алексей Киляков подтвердил, что продолжит работать с танцевальным дуэтом Дэвис — Смолкин.