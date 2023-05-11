«Русская медиагруппа» договорилась о сотрудничестве с Международной федерацией самбо
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Об этом сообщили в пресс-службе медиагруппы.
«Я очень рад, что число наших информационных партнёров пополнится таким крупным отечественным медиахолдингом, как «Русская медиагруппа», — заявил президент ФИАС Василий Шестаков.
Он выразил уверенность, что информация о развитии самбо в России и мире, международных турнирах, легендарных самбистах, с которой смогут ознакомиться радиослушатели и телезрители, будет способствовать увеличению числа поклонников этого вида спорта.
«Надеемся, что сегодняшнее соглашение станет основой для ярких проектов, которые будут интересны нашей аудитории и будут развивать спорт в нашей стране», — сказал, со своей стороны, управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников.
Он добавил, что музыка и спорт неразрывны.
Стороны планируют проведение совместных спортивных и культурно-досуговых мероприятий, взаимную информационную поддержку.