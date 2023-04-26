Тост покинет пост руководителя AlphaTauri в конце сезона «Формулы-1»

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В AlphaTauri сообщили, что по окончании сезона 2023 года в команде «Формулы-1» произойдут кадровые изменения в руководящем составе.
Тост покинет пост руководителя AlphaTauri в конце сезона «Формулы-1»
  • globallookpress.com
  • © Hoch Zwei

Франц Тост покинет пост руководителя AlphaTauri. 67-летний спортивный функционер бессменно руководит командой с момента её создания в 2005 году, сообщает пресс-служба итальянской конюшни.

Уточняется, что с 2024 года команду возглавит Лоран Мекис. В данный момент он занимает пост спортивного директора Ferrari.

Ранее Роберт Шварцман заявил, что его главный приоритет — получить место в «Формуле-1».

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