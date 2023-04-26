Тост покинет пост руководителя AlphaTauri в конце сезона «Формулы-1»

В AlphaTauri сообщили, что по окончании сезона 2023 года в команде «Формулы-1» произойдут кадровые изменения в руководящем составе.

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