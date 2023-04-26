Шварцман: мой главный приоритет — получить место в «Формуле-1»

Российский резервный пилот Ferrari Роберт Шварцман рассказал о своих целях.

«Мой главный приоритет — получить место в «Формуле-1». Мы усердно работаем в этом году, чтобы хорошо выполнить свою работу в чемпионате. Но в то же время я учусь и готовлюсь к гонкам на выносливость, потому что ещё одна часть моей мечты — гиперкар», — цитирует Шварцмана Sportscar365.

Россиянин является резервным пилотом Ferrari на сезон-2023. Основные гонщики — испанец Карлос Сайнс и монегаск Шарль Леклер.

23-летний Шварцман является чемпионом «Формулы-3» 2019 года и серебряным призёром «Формулы-2» 2021 года. В 2022 году он был тест-пилотом Ferrari.

Ранее Шварцман стал пятым в тестах новичков в «Формуле-Е».