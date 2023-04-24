Российский пилот Шварцман стал пятым в тестах новичков в «Формуле-Е»

Российский пилот Роберт Шварцман показал пятое время в тестах новичков в «Формуле-Е».

Отставание Шварцмана, выступающего за DS Penske по гоночной лицензии Израиля, составило 0,414 секунды от лучшего круга бразильца Фелипе Друговича (1 минута 5,509 секунды).

Второй российский пилот Квят (NIO 333 Racing) показал девятый результат с отставанием в 0,503 секунды.

23-летний Шварцман является чемпионом «Формулы-3» 2019 года и серебряным призёром «Формулы-2» 2021 года. В 2022 году он был тест-пилотом «Феррари».

Квят выступал в «Формуле-1» в 2014—2017, 2019—2020 годах. Спортсмен защищал цвета команд Red Bull и Alpha Tauri. 28-летний россиянин занял третье место в классе LMP2 на первом этапе сезона в гонке «1000 миль Себринга» (США).

Ранее Квят рассказал, как отреагировал на новость о том, что его в Red Bull заменил нидерландец Макс Ферстаппен.