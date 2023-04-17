Квят заявил, что чувствовал себя преданным, когда Red Bull заменил его на Ферстаппена

Бывший пилот «Формулы-1» россиянин Даниил Квят рассказал, как отреагировал на новость о том, что его в Red Bull заменил нидерландец Макс Ферстаппен.

«В тот момент я почувствовал себя по-настоящему преданным. Это был удар в спину, но такова жизнь, иногда тебе вонзают нож в спину, и ты знаешь, что это нормально. Теперь это всё уже в прошлом», — цитирует Квята Track Limits.

В 2016 году Макс Ферстаппен заменял Квята в команде Red Bull.

25 октября 2017 года Хельмут Марко объявил, что Квят исключён из программы гонщиков Red Bull. В настоящий момент он является заводским пилотом команды Lamborghini Squadra Corse.

Ранее сообщалось, что Квят выступит на чемпионате мира по гонкам на выносливость под флагом Италии.