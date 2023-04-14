Квят выступит на чемпионате мира по гонкам на выносливость под флагом Италии

Российский гонщик Даниил Квят заявил, почему будет выступать за Lamborghini Squadra на чемпионате мира по гонкам на выносливость под флагом Италии.

«Я рос в Италии, и мы решили, что я буду выступать с итальянской лицензией и под итальянским флагом. Вот так сейчас всё для меня будет», — заявил Квят в интервью La Gazzetta dello Sport.

По мнению гонщика, спорт должен объединять и давать лучшим спортсменам возможность соревноваться друг с другом.

«Очевидно, что сейчас в мире происходят очень печальные события. Я надеюсь, что скоро наступят спокойные времена», — подытожил он.

Напомним, что, согласно недавнему решению Международной автомобильной федерации, любой российский и белорусский гонщик должен подписать специальный документ, в котором он заявляет о своей нейтральной позиции.

Ранее Квят дебютировал в составе команды Prema Racing на чемпионате мира по автогонкам на выносливость.