Квят выступит на чемпионате мира по гонкам на выносливость под флагом Италии
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«Я рос в Италии, и мы решили, что я буду выступать с итальянской лицензией и под итальянским флагом. Вот так сейчас всё для меня будет», — заявил Квят в интервью La Gazzetta dello Sport.
По мнению гонщика, спорт должен объединять и давать лучшим спортсменам возможность соревноваться друг с другом.
«Очевидно, что сейчас в мире происходят очень печальные события. Я надеюсь, что скоро наступят спокойные времена», — подытожил он.
Напомним, что, согласно недавнему решению Международной автомобильной федерации, любой российский и белорусский гонщик должен подписать специальный документ, в котором он заявляет о своей нейтральной позиции.
Ранее Квят дебютировал в составе команды Prema Racing на чемпионате мира по автогонкам на выносливость.