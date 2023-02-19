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СКА дома обыграл «Трактор» в матче КХЛ

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СКА дома победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Степан Фальковский, Михаил Воробьев, Святослав Гребенщиков и Дмитрий Яшкин. У «Трактора» отличился Теэму Пулккинен.

СКА набрал 101 очко и занимает первое место в Западной конференции. У «Трактора» 66 очков и 10-я строчка в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что Швейцария объявила бойкот чемпионата мира по боксу 2023 года среди мужчин и женщин из-за допуска на соревнования спортсменов из России и Белоруссии.

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