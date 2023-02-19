Швейцария бойкотирует чемпионат мира 2023 года из-за участия россиян

Швейцария объявила бойкот чемпионата мира по боксу 2023 года среди мужчин и женщин из-за допуска на соревнования спортсменов из России и Белоруссии.

«Совет организации 12 октября 2022 года принял резолюцию не участвовать ни в каких соревнованиях, где выступают спортсмены из России и Белоруссии. Это решение действительно в настоящее время и до его отмены», — приводит сообщение пресс-службы Федерации бокса Швейцарии РИА Новости.

Сборные России и Белоруссии, согласно решению Международной боксёрской ассоциации (IBA), будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой.

Мужской и женский ЧМ бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада, Ирландия и Польша.

Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин установил личный рекорд по голам за сезон.