Узнать больше

Швейцария бойкотирует чемпионат мира 2023 года из-за участия россиян

Короткая ссылка
Швейцария объявила бойкот чемпионата мира по боксу 2023 года среди мужчин и женщин из-за допуска на соревнования спортсменов из России и Белоруссии.
Швейцария бойкотирует чемпионат мира 2023 года из-за участия россиян
  • Gettyimages.ru

«Совет организации 12 октября 2022 года принял резолюцию не участвовать ни в каких соревнованиях, где выступают спортсмены из России и Белоруссии. Это решение действительно в настоящее время и до его отмены», — приводит сообщение пресс-службы Федерации бокса Швейцарии РИА Новости.

Сборные России и Белоруссии, согласно решению Международной боксёрской ассоциации (IBA), будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой.

Мужской и женский ЧМ бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада, Ирландия и Польша.

Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин установил личный рекорд по голам за сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить