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Магуайр: мы в сборной Англии верим в то, что победим на чемпионате мира

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Защитник сборной Англии Гарри Магуайр заявил, что у команды на чемпионате мира в Катаре появился менталитет победителя.
Магуайр: мы в сборной Англии верим в то, что победим на чемпионате мира
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Sellers

«Теперь у нас есть уверенность, что мы должны выиграть турнир. Это хорошая перемена в менталитете. Конечно, мы знаем, насколько это будет сложно», — цитирует Магуайра BBC.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Англии сыграет с командой Франции. Игра пройдёт 10 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Люк Шоу заявил, что болельщики МЮ перегибают с критикой Магуайра.

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