Шоу считает, что болельщики МЮ перегибают с критикой Магуайра
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«Логично, что каждый игрок получает долю критики за неудачную игру, но в случае с Магуайром всё зашло слишком далеко. Иногда ситуация кажется абсурдной», — цитирует TalkSPORT Шоу.
Напомним, что Гарри в нынешнем сезоне провёл четыре матча в Английской премьер-лиге. Игрок известен своими автоголами, за что часто критикуется болельщиками.
Ранее Эрик тен Хаг впервые прокомментировал расторжение контракта МЮ с Криштиану Роналду.