Шоу считает, что болельщики МЮ перегибают с критикой Магуайра

Защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался о критике в адрес своего партнёра Гарри Магуайра.

«Логично, что каждый игрок получает долю критики за неудачную игру, но в случае с Магуайром всё зашло слишком далеко. Иногда ситуация кажется абсурдной», — цитирует TalkSPORT Шоу.

Напомним, что Гарри в нынешнем сезоне провёл четыре матча в Английской премьер-лиге. Игрок известен своими автоголами, за что часто критикуется болельщиками.

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