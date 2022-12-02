Европейский гимнастический союз отказался обсуждать предложение Украины отстранить Россию

Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров сообщил, что конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) отказался рассматривать предложение Украины отстранить Россию и Белоруссию.

«Предложение Украины отклонили по причине того, что на конгрессе могут обсуждаться те предложения, которые поступают от присутствующих федераций. Поддержала ли какая-то другая страна демарш Украины? По-моему, сюда не приехали только Нидерланды, а все остальные находятся здесь», — цитирует Макарова ТАСС.

Конгресс European Gymnastics проходит с 2 по 3 декабря в португальском городе Албуфейра.

Европейский гимнастический союз в марте запретил российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине, однако сохранил членство России и Белоруссии в организации.

Ранее Дина Аверина заявила, что включение в Книгу рекордов России добавило ей мотивации и вдохновения для новых достижений.