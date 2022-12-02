Европейский гимнастический союз отказался обсуждать предложение Украины отстранить Россию

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Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров сообщил, что конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) отказался рассматривать предложение Украины отстранить Россию и Белоруссию.
Европейский гимнастический союз отказался обсуждать предложение Украины отстранить Россию
  • РИА Новости

«Предложение Украины отклонили по причине того, что на конгрессе могут обсуждаться те предложения, которые поступают от присутствующих федераций. Поддержала ли какая-то другая страна демарш Украины? По-моему, сюда не приехали только Нидерланды, а все остальные находятся здесь», — цитирует Макарова ТАСС.

Конгресс European Gymnastics проходит с 2 по 3 декабря в португальском городе Албуфейра.

Европейский гимнастический союз в марте запретил российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине, однако сохранил членство России и Белоруссии в организации.

Ранее Дина Аверина заявила, что включение в Книгу рекордов России добавило ей мотивации и вдохновения для новых достижений.

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