Европейский гимнастический союз отказался обсуждать предложение Украины отстранить Россию
- РИА Новости
«Предложение Украины отклонили по причине того, что на конгрессе могут обсуждаться те предложения, которые поступают от присутствующих федераций. Поддержала ли какая-то другая страна демарш Украины? По-моему, сюда не приехали только Нидерланды, а все остальные находятся здесь», — цитирует Макарова ТАСС.
Конгресс European Gymnastics проходит с 2 по 3 декабря в португальском городе Албуфейра.
Европейский гимнастический союз в марте запретил российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине, однако сохранил членство России и Белоруссии в организации.
Ранее Дина Аверина заявила, что включение в Книгу рекордов России добавило ей мотивации и вдохновения для новых достижений.