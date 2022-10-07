Дина Аверина прокомментировала своё попадание в Книгу рекордов России

Чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина заявила, что включение в Книгу рекордов России добавило ей мотивации и вдохновения для новых достижений.

«Для меня большая неожиданность и в то же время огромная честь быть отмеченной Книгой рекордов России. Считаю, что это наше общее достижение, которого могло и не быть без Ирины Александровны, Веры Николаевны, Ирины Борисовны, Юлии Владимировны, Ларисы Викторовны, Вероники Борисовны, Ариши, моей семьи, врачей, судей и всех тех, кто, несмотря ни на что, всегда был рядом, болел и переживал», — написала Аверина в своём Telegram-канале.

Она также добавила, что включение в Книгу рекордов России прибавило ей мотивации для новых достижений.

24-летняя гимнастка 6 октября получила диплом Книги рекордов на втором этапе Кубка сильнейших во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер в Москве.

Аверина является 18-кратной чемпионкой мира. Предыдущее достижение принадлежало Евгении Канаевой — 17. В активе Авериной также серебряная медаль Олимпиады 2020 года в Токио.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер рассказала, почему гимнастки Аверины пропустят этап Кубка сильнейших в Москве.