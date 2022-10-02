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Винер рассказала, почему гимнастки Аверины пропустят этап Кубка сильнейших в Москве

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер сообщила, что многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины не выступят на втором этапе Кубка сильнейших.
Винер рассказала, почему гимнастки Аверины пропустят этап Кубка сильнейших в Москве
  • РИА Новости

«Арина и Дина не выступят на турнире в Москве. У нас в этом году очень напряжённый соревновательный график, они и так потратили много сил и здоровья. Но они выступят в Ульяновске в конце октября», — цитирует Ирину Винер ТАСС.

Кубок сильнейших пройдёт в Москве с 4 по 6 октября. Третий этап пройдёт в Ульяновске с 26 по 31 октября.

Дина Аверина завоевала серебряную медаль летней Олимпиады 2022 года в Токио. Она также является 18-кратной чемпионкой мира.

9 августа Дина и Арина Аверины заявили, что завершат спортивную карьеру, если Россию не допустят на ОИ-2024.

Ранее Дина Аверина рассказала, что не смогла сдержать эмоций от произвольной программы фигуристки Камилы Валиевой на контрольных прокатах.

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