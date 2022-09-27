Дина Аверина: расплакалась, когда увидела произвольную программу Валиевой
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«Когда я увидела произвольную программу Валиевой в интернете, то расплакалась. Конечно, мы следим за той ситуацией, в которой она оказалась. Мы пишем ей, поддерживаем её, регулярно общаемся с ней», — цитирует Аверину РИА Новости.
Произвольная программа фигуристки поставлена под несколько композиций: Low Mist Var. 1 от Ludovico Einaudi, Truman Sleeps от Martin Jacoby, Obscura от Power-Haus & Christian Reindl. В прокате Валиева показала свою историю на Олимпийских играх — 2022, когда стало известно о её положительной допинг-пробе.
Ранее Камила Валиева поделилась эмоциями после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах.