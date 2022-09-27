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Дина Аверина: расплакалась, когда увидела произвольную программу Валиевой

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Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, что не смогла сдержать эмоций от произвольной программы фигуристки Камилы Валиевой на контрольных прокатах.
Дина Аверина: расплакалась, когда увидела произвольную программу Валиевой
  • Gettyimages.ru
  • © Danilo Di Giovanni

«Когда я увидела произвольную программу Валиевой в интернете, то расплакалась. Конечно, мы следим за той ситуацией, в которой она оказалась. Мы пишем ей, поддерживаем её, регулярно общаемся с ней», — цитирует Аверину РИА Новости.

Произвольная программа фигуристки поставлена под несколько композиций: Low Mist Var. 1 от Ludovico Einaudi, Truman Sleeps от Martin Jacoby, Obscura от Power-Haus & Christian Reindl. В прокате Валиева показала свою историю на Олимпийских играх — 2022, когда стало известно о её положительной допинг-пробе.

Ранее Камила Валиева поделилась эмоциями после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах.

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